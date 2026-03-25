Dopo il referendum sulla riforma della giustizia in Lombardia, si inizia a discutere delle prossime elezioni regionali previste per il 2028, anche se potrebbero esserci anticipazioni. Tra i nomi circolati per la candidatura figura un esponente leghista, senza ulteriori dettagli ufficiali. La data delle urne rimane fissata a due anni di distanza, ma l’attenzione si concentra sulle possibili novità politiche in vista di quell’appuntamento.

Milano, 25 marzo 2026 – L’esito del referendum sulla riforma della giustizia in Lombardia riapre il dibattito sulle prossime elezioni Regionali, anche se non sono proprio dietro l’angolo: alle urne si andrà nel 2028, salvo eventuali anticipi. Benché la Lombardia sia stata, insieme al Veneto e al Friuli Venezia Giulia, una delle tre regioni nelle quali ha prevalso il Sì, nel campo del centrosinistra si stressa il messaggio di una Lombardia ora contendibile. E lo si stressa non solo, anzi non tanto perché in 8 capoluoghi di provincia su 12 ha vinto il No – a Milano pure con un larghissimo margine – ma soprattutto perché il margine col centrodestra si sarebbe ridotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dopo il referendum si apre già la partita elezioni regionali: spunta il nome del leghista Corbetta

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