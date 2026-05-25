Gianfranco Lazzarini confermato sindaco a Valleve

Da bergamonews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gianfranco Lazzarini è stato confermato sindaco di Valleve dopo le elezioni del 24 e 25 maggio. La sua lista, “Uniti per Valleve”, è stata l’unica in corsa e ha ottenuto abbastanza voti per la rielezione. La sua vittoria è stata ufficializzata dopo il superamento dei quorum richiesti. Nessun altro candidato ha partecipato alle elezioni.

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Alle amministrative del 24 e 25 maggio è stato rieletto primo cittadino: alla guida della lista “Uniti per Valleve”, unica formazione in campo, ha superato i quorum necessari per la rielezione Gianfranco Lazzariniè stato confermato sindaco a Valleve. Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio è stato rieletto primo cittadino: alla guida della lista “Uniti per Valleve”, unica formazione in campo, ha superato i quorum necessari per la rielezione. Alle urne si sono registrati 82 voti validi su 113 in tutto, con un’affluenza che si attesta al 72,57%. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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