Gianfranco Lazzarini confermato sindaco a Valleve

Gianfranco Lazzarini è stato confermato sindaco di Valleve dopo le elezioni del 24 e 25 maggio. La sua lista, “Uniti per Valleve”, è stata l’unica in corsa e ha ottenuto abbastanza voti per la rielezione. La sua vittoria è stata ufficializzata dopo il superamento dei quorum richiesti. Nessun altro candidato ha partecipato alle elezioni.

Alle amministrative del 24 e 25 maggio è stato rieletto primo cittadino: alla guida della lista “Uniti per Valleve”, unica formazione in campo, ha superato i quorum necessari per la rielezione Gianfranco Lazzariniè stato confermato sindaco a Valleve. Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio è stato rieletto primo cittadino: alla guida della lista “Uniti per Valleve”, unica formazione in campo, ha superato i quorum necessari per la rielezione. Alle urne si sono registrati 82 voti validi su 113 in tutto, con un’affluenza che si attesta al 72,57%. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gianfranco Lazzarini unico candidato sindaco a Valleve: “Le priorità per il paese”A Valleve si avvicinano le elezioni amministrative del 2026, previste per il 24 e il 25 maggio.

Panchine: Muraglia e Montecopiolo cambiano mister. Il Pantano ha confermato Vitali. Del Grande e Lazzarini lasciano. Mombaroccio punta su LatiniIl Pantano Calcio ha annunciato che Andrea Vitali continuerà a ricoprire il ruolo di allenatore anche nella prossima stagione, quella 2026/2027.

Elezioni comunali, affluenza al 58%: lo spoglio in tempo reale. A Clusone confermato MorstabiliniUfficialmente eletti i candidati unici Lazzarini a Valleve e Siviero a Mezzoldo. Moioli verso la vittoria a Cividate e Vavassori vede la riconferma a Borgo di Terzo ore 16.40 – Stefano Vavassori ... bergamonews.it

Gianfranco Lazzarini unico candidato sindaco a Valleve: Le priorità per il paeseLa lista, chiamata Uniti per Valleve, coniuga continuità e rinnovamento, puntando su un gruppo che annovera conferme e nuovi innesti. bergamonews.it