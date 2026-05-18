Gianfranco Lazzarini unico candidato sindaco a Valleve | Le priorità per il paese

A Valleve si avvicinano le elezioni amministrative del 2026, previste per il 24 e il 25 maggio. In questa occasione si voterà per il rinnovo del consiglio comunale e della carica di sindaco. Attualmente, l’unico candidato a sindaco è l’attuale primo cittadino, che guida una sola lista. Non sono stati annunciati altri candidati o gruppi in corsa per questa tornata elettorale.

Si avvicinano le elezioni amministrative 2026. Tra i Comuni in cui si voterà il 24 e il 25 maggio c’è Valleve, dove è in corsa una sola lista, quella guidata dall’attuale sindaco Gianfranco Lazzarini. La lista, chiamata “Uniti per Valleve”, coniuga continuità e rinnovamento, puntando su un gruppo che annovera conferme e nuovi innesti. Non essendoci altre formazioni in campo, alle urne la sfida sarà con il quorum: nei Comuni fino a 15.000 abitanti dove si è presentata ed è stata ammessa una sola lista l’elezione è valida se l’affluenza raggiunge il 40% dei votanti rispetto agli elettori iscritti (esclusi Aire, Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, ndr) e la lista ottiene voti validi non inferiori al 50% dei votanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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