Panchine | Muraglia e Montecopiolo cambiano mister Il Pantano ha confermato Vitali Del Grande e Lazzarini lasciano Mombaroccio punta su Latini
Il Pantano Calcio ha annunciato che Andrea Vitali continuerà a ricoprire il ruolo di allenatore anche nella prossima stagione, quella 20262027. Nel frattempo, il club di Montecopiolo e Muraglia ha deciso di cambiare guida tecnica, mentre nel settore delle panchine di altre realtà locali, si registra l’addio di Del Grande e Lazzarini. A Mombaroccio, invece, si punta su Latini come nuovo allenatore. Sono state confermate anche le partenze di alcuni tecnici in altri club della zona.
La Società del Pantano calcio ha comunicato la conferma dell’allenatore Andrea Vitali che quindi guiderà il Pantano Calcio anche nella stagione 20262027. "Dopo l’ottima annata conclusa con il raggiungimento del sesto posto in classifica – spiega una nota – la società ha deciso di proseguire il rapporto con Mister Vitali, confermando la fiducia nel lavoro svolto e nel percorso intrapreso insieme. Con la stagione appena terminata, la Società è già al lavoro per allestire la rosa in vista del prossimo campionato. Nei prossimi giorni saranno inoltre annunciate ulteriori novità riguardanti lo staff tecnico". Mister Stefano Del Grande invece non... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Benches: Muraglia and Montecopiolo change managers. Pantano has confirmed Vitali. Del Grande and Lazzarini leave. Mombaroccio is focusing on Latini.La Società del Pantano calcio ha comunicato la conferma dell’allenatore Andrea Vitali che quindi guiderà il Pantano Calcio anche nella stagione 2026/2027. Dopo l’ottima annata conclusa con il ... sport.quotidiano.net