Panchine | Muraglia e Montecopiolo cambiano mister Il Pantano ha confermato Vitali Del Grande e Lazzarini lasciano Mombaroccio punta su Latini

Il Pantano Calcio ha annunciato che Andrea Vitali continuerà a ricoprire il ruolo di allenatore anche nella prossima stagione, quella 20262027. Nel frattempo, il club di Montecopiolo e Muraglia ha deciso di cambiare guida tecnica, mentre nel settore delle panchine di altre realtà locali, si registra l’addio di Del Grande e Lazzarini. A Mombaroccio, invece, si punta su Latini come nuovo allenatore. Sono state confermate anche le partenze di alcuni tecnici in altri club della zona.

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