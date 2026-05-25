Giancarlo Genise è uno dei più importanti vocal coach italiani. Ma definirlo solo così è riduttivo e noi lo sappiamo, perché lo conosciamo bene. Giancarlo Genise infatti ha commentato per noi diverse edizioni del Festival di Sanremo, compresa quella del 2026, e dell’ Eurovision Song Contest, permettendoci di entrare nel vivo delle dinamiche di questi grandi eventi musicali in cui quello che noi vediamo da spettatori è solo la punta dell’iceberg di un immenso lavoro che gli artisti fanno, per scendere in gara e dare il massimo, emozionando il pubblico. È grazie a Genise, solo per fare un esempio recentissimo, che abbiamo capito la forza e le potenzialità di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, ma anche i motivi che non gli hanno permesso di vincere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giancarlo Genise: “Io non insegno a cantare. Quello è solo il mezzo. La voce riflette l’identità”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il podcast di Pino Insegno con la moglie Alessia Navarro prodotto dalla Rai: “Dedicato al potere della voce, che non è solo ciò che diciamo”Il podcast di Pino Insegno, prodotto dalla Rai e realizzato con la moglie Alessia Navarro, si concentra sul potere della voce, che va oltre le parole...

Kesha torna a cantare Tik Tok, ma i social non perdonano: “che fine ha fatto la sua voce?”Kesha ha pubblicato nuovi video sui social media, riproponendo la sua canzone di successo “Tik Tok”.

Il vocal coach commenta Sanremo 2026: Masini regge, Fedez deve dimostrarloGiancarlo Genise, tra i vocal coach più importanti d’Italia, torna a commentare per noi il Festival di Sanremo 2026. La top five della prima serata, andata in onda martedì 24 febbraio su Rai1, vede ... dilei.it

Il vocal coach su Sanremo 2025: Tony Effe e Noemi non ci siamo. Ecco chi meritava di più in classificaGiancarlo Genise, uno dei più importanti vocal coach italiani, commenta per noi la quarta serata di Sanremo 2025, quella dedicata ai duetti che quest’anno hanno avuto una loro classifica a parte. dilei.it