Kesha torna a cantare Tik Tok ma i social non perdonano | che fine ha fatto la sua voce?

Kesha ha pubblicato nuovi video sui social media, riproponendo la sua canzone di successo “Tik Tok”. Tuttavia, molti utenti hanno notato che la sua voce nei recenti clip è molto diversa da quella degli anni in cui si affermò con brani come “Tik Tok” e “Blow”. La reazione del pubblico è stata mista, con alcuni che hanno commentato la variazione vocale e altri che hanno espresso sorpresa per il suo ritorno musicale.

Il ritorno di Kesha sui social ha acceso un’ondata di reazioni contrastanti, visto che nei nuovi video condivisi dalla cantante, la voce che emerge è molto diversa da quella che l’aveva resa celebre negli anni 2009-2010 con brani come “ Tik Tok ” e “ Blow ”. Più profonda, graffiata e meno filtrata, ha spiazzato molti ascoltatori, generando una domanda ricorrente: che fine ha fatto la sua voce di un tempo? Per comprendere questo cambiamento bisogna guardare al percorso recente dell’artista, visto che dopo una lunga e complessa battaglia legale contro il produttore Dr. Luke, nel marzo 2024 Kesha ha riottenuto il controllo sui diritti della propria voce e del proprio catalogo.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Kesha torna a cantare Tik Tok, ma i social non perdonano: “che fine ha fatto la sua voce?” Notizie correlate Ulta Beauty punta ai social e sbarca su Tik Tok ShopUna nuova strategia per Ulta Beauty, che migliora la presenza digitale lanciando un assortimento esclusivo di marchi su TikTok Shop. Quella volta che Cassandra Scalfari immaginò un futuro da Tik-Tok, e noi non lo capimmoQuesto articolo esiste solo grazie ad Andrea Minuz e al suo “Egemonia senza cultura – Storia sentimentale di un’ossessione italiana”, del quale dopo...