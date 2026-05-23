Il podcast di Pino Insegno, prodotto dalla Rai e realizzato con la moglie Alessia Navarro, si concentra sul potere della voce, che va oltre le parole pronunciate. Insegno esplora il rapporto tra voce, identità e comunicazione, accompagnato da Navarro. La trasmissione si intitola “Voice Art” e si rivolge a un pubblico interessato a capire come la voce influenzi il modo di essere e di esprimersi.

Un podcast non si nega a nessuno. Alla lista si aggiunge anche Pino Insegno che “esplora il legame tra voce, identità e comunicazione”, come spiega la nota stampa, con “ Voice Art ” e, soprattutto, con al suo fianco Alessia Navarro. Insegno e Navarro sono legati da molti anni, le loro nozze sono state celebrate nel 2012 e insieme hanno avuto due figli, Alessandro e Valerio. Oltre a condividere la vita sentimentale, in questi hanno spesso collaborato in spettacoli teatrali e non solo. Navarro, attrice e doppiatrice con alcune esperienze da autrice nel curriculum, nei mesi scorsi ha recitato con il marito in “ Prima che ti svegli “, lo spettacolo tratto dal libro di Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento DayTime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il podcast di Pino Insegno con la moglie Alessia Navarro prodotto dalla Rai: “Dedicato al potere della voce, che non è solo ciò che diciamo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Chi è la seconda moglie di Pino Insegno, Alessia Navarro (dopo Roberta Lanfranchi)Prima di conoscere l’attuale e seconda moglie Alessia Navarro, Pino Insegno è stato sposato dal 1997 al 2007 con la nota conduttrice, speaker...

Millie Bobby Brown: «Essere madre è ciò che mi fa sentire più viva che mai. Rasarmi i capelli da bambina mi ha insegnato a non preoccuparmi di ciò che il mondo pensa di me e cercare solo di accettare chi sono»Adesso annuncia la sua ultima collaborazione che privilegia autenticità e cura di sé rispetto alla perfezione assoluta, valori che ha in comune con...

Arriva su RaiPlay Sound il podcast Voice Art: viaggio alla scoperta della voceDal 25 maggio su RaiPlay Sound è disponibile Voice Art, il podcast di Pino Insegno e Alessia Navarro che esplora voce, identità e comunicazione. megamodo.com

Pino Insegno e il ‘2 di picche’ da Brooke di Beautiful, Katherine Kelly Lang/ Le feci una proposta…Pino Insegno a La Volta Buona: il retroscena dell’incontro con Brooke di Beautiful: Mi avvicinai a Katherine Kelly Lang e…. Il salotto de La Volta Buona oggi racconta la bellezza della tv a spasso ... ilsussidiario.net