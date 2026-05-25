Giambattista Acerbi è stato eletto sindaco di Levanto con una maggioranza di 50 voti. Le elezioni amministrative si sono svolte il 25 maggio 2026. La vittoria ha determinato il nuovo mandato per la guida del Comune.

Levanto (La Spezia), 25 maggio 2026 – Elezioni amministrative 2026, a Levanto (per 50 voti) vince Giambattista Acerbi. Il candidato della lista Levanto Progetto Comune ha infatti ottenuto 1.678 voti, pari al 50,76 per cento delle preferenze, rispetto ai 1.628 voti (49,24%) ottenuti dal sindaco uscente Luca Del Bello (Levanto Insieme). A Levanto gli elettori erano 4.960 in totale. Alle urne si sono presentati in 3.358, pari al 67,70% del totale. Quaranta le schede nulle, mentre 12 sono state le schede bianche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giambattista Acerbi eletto sindaco di Levanto (per 50 voti)

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LEVANTO 2026 - DIBATTITO TRA CANDIDATI A SINDACO

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