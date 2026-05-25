Il team gialloblù di Castelfiorentino ha concluso la stagione con una vittoria importante, considerata una prova di maturità da parte del gruppo. Il coach ha commentato la crescita del team, sottolineando come i giocatori siano riusciti a superare le difficoltà e ottenere la salvezza. La squadra ha mostrato compattezza e determinazione nelle ultime partite, chiudendo il campionato con risultati positivi.

"Un gruppo che è cresciuto arrivando a dare una prova di maturità sorprendente: felice di averlo guidato fino alla salvezza". E’ così che coach Alessio Pucci ha commentato la salvezza conquistata al timone del Gialloblù Castelfiorentino, al termine di gara 2 dei playout contro Sinalunga che ha garantito alla società la permanenza in DR2. Pur arrivando a stagione in corso, è riuscito a correggere la rotta. "Sono subentrato a Renato Gasperoni quasi per senso di responsabilità nei suoi confronti, vista l’amicizia che ci lega ormai da molti anni. Era lo scorso 20 febbraio, e il giorno dopo abbiamo perso la mia prima partita in casa contro Reggello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gialloblù Castelfiorentino. Coach Pucci: "Prova di maturità"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hokkaido, punti d’oro a Falconara. De Marco: "Una prova di maturità"Nella partita tra Sabini Falconara e Hokkaido Bologna, il team ospite ha conquistato la vittoria con un punteggio di 3-0, vincendo i tre set con i...

Prova di maturità della Carrarese: Hasa e Finotto stendono la SampdoriaNella partita tra Carrarese e Sampdoria, la squadra di casa conquista una vittoria per 2-0.

Si parla di: Gialloblù Castelfiorentino. Coach Pucci: Prova di maturità; Il bilancio della stagione femminile Castelfiorentino il ’bicchiere’ è mezzo pieno.