Nella partita tra Carrarese e Sampdoria, la squadra di casa conquista una vittoria per 2-0. Hasa e Finotto segnano i gol decisive che portano la Carrarese alla vittoria. La partita si svolge a Carrara e termina con un risultato che premia la formazione toscana. La sfida si chiude con un risultato che non lascia spazio a dubbi.

CARRARA – La sfida tra Carrarese e Sampdoria si conclude con una netta affermazione per 2-0 a favore della formazione toscana. L’incontro ha messo in luce un progressivo crescendo dei padroni di casa, capaci di mantenere grande lucidità mentale dopo un avvio contrassegnato dall’intervento della tecnologia e di capitalizzare al meglio le occasioni costruite nella seconda metà della gara. La squadra ospite, pur tentando di opporre resistenza, ha pagato a caro prezzo l’inferiorità numerica rimediata nei minuti finali e una generale mancanza di efficacia negli ultimi sedici metri, cedendo definitivamente il passo nel recupero. La prima frazione... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Prova di maturità della Carrarese: Hasa e Finotto stendono la Sampdoria

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