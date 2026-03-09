Hokkaido punti d’oro a Falconara De Marco | Una prova di maturità

Nella partita tra Sabini Falconara e Hokkaido Bologna, il team ospite ha conquistato la vittoria con un punteggio di 3-0, vincendo i tre set con i punteggi di 19-25, 22-25 e 22-25. I giocatori di Bologna hanno mostrato una buona compattezza, mentre Falconara ha schierato in campo diversi atleti, tra cui Schiaratura, Violini e Mariotti. La sfida si è svolta davanti a un pubblico presente in tribuna.

SABINI FALCONARA 0 HOKKAIDO BOLOGNA 3 (19-25, 22-25, 22-25) SABINI FALCONARA: Giuliani 3, Schiaratura 18, Gaggiotti 4, Violini 12, Cesarini 1, Giaccaglia, Giombini (L1); Marchetti (L2), Gasparroni 3, Freddi, Mariotti 4. Non entrati: D'Angelo, Reginelli, Licitra. All. Silvestroni. HOKKAIDO BOLOGNA: Falzone 4, Bernardis 19, Tito 6, Ronchi 12, Serenari 9, Bandieri 8, Meer (L); Branco. Non entrati: Gamberini, Ricci Maccarini, Kar, Rivola. All. De Marco. Arbitri: Albergamo e Porti. FALCONARA (Ancona) La Hokkaido ritrova la vittoria in trasferta che mancava dal 13 dicembre a Montorio, sul campo dell'allora fanalino di coda. E pure due successi consecutivi, che non arrivavano dalle prime due giornate del campionato di serie B di volley, datati 11 e 18 ottobre: ma contro squadre di medio-alta classifica.