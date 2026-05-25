Gestione illecita di rifiuti edili nella discarica | area sotto sequestro e un uomo denunciato

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’area destinata alla gestione di rifiuti edili è stata posta sotto sequestro dai carabinieri forestali di Ravenna, con il supporto di Arpae. Durante i controlli, è stato denunciato un uomo responsabile dell’area. La discarica sequestrata è stata chiusa e messa sotto vigilanza, mentre l’uomo è stato accusato di gestione illecita di rifiuti. Le operazioni sono state condotte nell’ambito di controlli per la tutela dell’ambiente.

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Discarica sequestrata e denuncia per il responsabile dell'area. Nell'ambito delle attività di presidio e controllo per la tutela dell'ecosistema, il nucleo carabinieri forestale di Ravenna, con il supporto tecnico del personale di Arpae, ha posto sotto sequestro penale un'area destinata alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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