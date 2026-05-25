Un convoglio militare attraversa una base tedesca mentre tecnici e ufficiali discutono di consegne, munizioni e capacità produttiva. La Germania punta a incrementare le spese per la difesa e rafforzare il sostegno all’Ucraina. Berlino mira a assumere un ruolo di leadership militare all’interno della Nato, mentre l’Europa teme un disimpegno degli Stati Uniti. La strategia tedesca prevede un aumento della produzione bellica e una ridefinizione del proprio ruolo nel contesto internazionale.

Un convoglio militare attraversa una base tedesca mentre tecnici e ufficiali discutono tempi di consegna, munizioni e capacità produttiva. Fino a pochi anni fa immagini simili appartenevano soprattutto alla memoria storica europea. Oggi tornano al centro della politica tedesca. Johann Wadephul parla apertamente di una Germania pronta ad assumere un ruolo di leadership nella Nato, dentro una fase in cui Berlino percepisce un cambiamento profondo degli equilibri internazionali. Il timore di un minore coinvolgimento americano nella sicurezza europea spinge il governo tedesco ad accelerare su difesa, industria militare e capacità strategica. La trasformazione riguarda prima di tutto il bilancio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Germania, Wadephul prepara la svolta Nato: Berlino punta alla leadership militare mentre l’Europa teme il disimpegno Usa

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