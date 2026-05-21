Da Berlino arriva un messaggio diretto alla Nato: la Germania si dichiara pronta a assumersi responsabilità di leadership. In risposta al taglio delle truppe statunitensi in Europa, il ministro tedesco ha affermato che il paese è disposto a contribuire maggiormente alle attività dell’Alleanza. Il vertice internazionale si svolge in un momento di discussione sul futuro della presenza militare statunitense nel continente. La posizione tedesca è stata espressa durante un incontro dedicato alle strategie di difesa europea.

Da Berlino arriva forte e chiaro un messaggio alla Nato: «Siamo pronti a diventare leader». Alla luce del ridimensionamento delle truppe Usa in Europa, è il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul a lanciare la candidatura della Germania prima di un incontro dei ministri degli Esteri della Nato a Helsingborg: «La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. È chiaro: man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'Alleanza devono cambiare». Lo riporta la Dpa. «L'obiettivo è una nuova ripartizione degli oneri che corrisponda al potenziale economico e militare della Germania e dell'Europa», ha affermato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nato, la Germania: «Ci assumiamo nostre responsabilità di leadership». Il vertice per rispondere al taglio delle truppe Usa in Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

QUESTE PERSONE SI PREPARANO ALLA FINE DEL MONDO (e vivono nei Bunker)

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Berlino: ci assumiamo le nostre responsabilità di leadership nella Nato

Meno truppe Usa in Ue, quante spine verso il vertice Nato di AnkaraUn segnale? Una provocazione? L’anticamera di cosa potrebbe accadere in un futuro non troppo lontano? I Paesi europei della Nato sono scossi dalle...

Il 19 maggio del 2014 ci lasciava Jack Brabham, tre volte campione del mondo di Formula 1 nel 1959, 1960 e 1966. Black Jack, soprannome nato dal colore dei suoi capelli e dal suo carattere introverso, è stato l’unico pilota nella storia della Formula 1 a vinc x.com

Berlino, ci assumiamo le nostre responsabilità di leadership nella NatoLa Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. È chiaro: man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'Alleanza devono cambiare: lo ha affermato il min ... ansa.it

Germania, svolta nella Nato: Ci assumiamo la responsabilità di leadership europeaIl ministro degli Esteri Johann Wadephul rilancia il ruolo di Berlino nell’Alleanza Atlantica dopo il ridimensionamento delle truppe statunitensi in Europa: Nuova ripartizione degli oneri in base al ... msn.com

Feedback itinerario: Belgio, Germania, Svizzera (38 F da sola!) reddit