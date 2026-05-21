Nato la Germania | Ci assumiamo nostre responsabilità di leadership Il vertice per rispondere al taglio delle truppe Usa in Europa

Da ilmessaggero.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Berlino arriva un messaggio diretto alla Nato: la Germania si dichiara pronta a assumersi responsabilità di leadership. In risposta al taglio delle truppe statunitensi in Europa, il ministro tedesco ha affermato che il paese è disposto a contribuire maggiormente alle attività dell’Alleanza. Il vertice internazionale si svolge in un momento di discussione sul futuro della presenza militare statunitense nel continente. La posizione tedesca è stata espressa durante un incontro dedicato alle strategie di difesa europea.

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Da Berlino arriva forte e chiaro un messaggio alla Nato: «Siamo pronti a diventare leader». Alla luce del ridimensionamento delle truppe Usa in Europa, è il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul a lanciare la candidatura della Germania prima di un incontro dei ministri degli Esteri della Nato a Helsingborg: «La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. È chiaro: man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'Alleanza devono cambiare». Lo riporta la Dpa. «L'obiettivo è una nuova ripartizione degli oneri che corrisponda al potenziale economico e militare della Germania e dell'Europa», ha affermato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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