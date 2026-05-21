La Germania si prepara a destinare circa 162 miliardi di euro alla difesa, un investimento significativo che solleva domande su come verrà finanziato. La decisione arriva in un momento in cui il ritiro delle truppe americane dal paese spinge Berlino a cercare un maggior livello di autonomia militare. La questione della spesa e della gestione delle forze armate si inserisce nel quadro di un Paese che mira a rafforzare il proprio ruolo in ambito internazionale e nella NATO.

? Punti chiave Come potrà la Germania finanziare 162 miliardi di euro per la difesa?. Perché il ritiro dei soldati americani spinge Berlino verso l'autonomia?. Chi vincerà la sfida per la leadership militare tra Francia e Germania?. Cosa significa per l'Ucraina lo status speciale proposto da Wadephul?.? In Breve Spesa Bundeswehr prevista a 162 miliardi di euro entro il 2029.. Ritiro di 5.000 soldati americani e divieto missili Tomahawk in Germania.. Proposta status speciale per l'Ucraina prima dell'adesione all'Unione Europea.. Obiettivo tutela navigazione commerciale nello Stretto di Hormuz.. A Helsingborg, in Svezia, il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha delineato una nuova strategia per la sicurezza continentale, proponendo che la Germania assuma un ruolo di guida all’interno della Nato o della sua futura evoluzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wadephul: la Germania punta alla guida della Nato con 162 mld di spesa

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