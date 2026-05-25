Durante il Gran Premio di Montreal, George Russell ha visto sfumare una buona posizione a causa di un incidente. Il pilota ha ammesso di aver commesso errori che hanno compromesso la sua gara, trasformando una possibile performance positiva in una delle delusioni più grandi della stagione. La corsa si è conclusa con un risultato deludente, lasciando il pilota e il team consapevoli degli errori commessi durante l’evento.

Il weekend di George Russell a Montréal si è trasformato nel giro di pochi istanti da potenziale capolavoro a una delle delusioni più pesanti della stagione. Dopo aver dominato il fine settimana con la pole della Sprint, il successo nella gara breve e un’altra pole position conquistata al sabato, il pilota Mercedes ha visto sfumare tutto nel momento decisivo del GP del Canada, tradito da un problema tecnico mentre era al comando della corsa. La sua W17 si è improvvisamente ammutolita nel pieno della sfida interna con il compagno di squadra Kimi Antonelli, interrompendo una gara che fino a quel momento sembrava poter consacrare definitivamente il dominio Mercedes sul circuito canadese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - George Russell si cosparge il capo di cenere per quanto accaduto a Montreal

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