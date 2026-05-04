Il programma Report ha suscitato critiche dopo aver trasmesso un servizio su un presunto caso riguardante una politica. Il conduttore si è scusato pubblicamente, riconoscendo alcuni errori, ma ha comunque ribadito la validità delle notizie non ancora verificate. La vicenda ha portato a una querela da parte del ministro della Giustizia, mentre il servizio ha suscitato attenzione e discussioni tra il pubblico.

Stavolta il metodo Report ha toccato il fondo. E si è trasformato nel più clamoroso dei boomerang. Il presunto scoop sul caso Minetti con la tirata in ballo del ministro Carlo Nordio per ora è costato a Ranucci una querela da parte del Guardasigilli e una figuraccia epica. È lo stesso giornalista nella puntata di ieri a tornare sul fattaccio ammettendo di avere un po’ esagerato in preda al sacro furore da inchiesta (fasulla). Il metodo Report e le mezze scuse a Nordio. Ospite di È sempre Cartabianca, lo scorso 28 aprile, Ranucci aveva sparato, con tanto di suspense, la notizia (“da verificare”, si era giustificato) di una ipotetica presenza del ministro Nordio nel ranch di Cipriani, compagno di Nicole Minetti, i primi di marzo in Uruguay.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il metodo Report fa cilecca: Ranucci “si cosparge il capo di cenere” ma difende le notizie non verificate

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