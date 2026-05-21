In vista del sesto appuntamento del Campionato del Mondo di Formula 1, il Gran Premio del Canada, il pilota inglese ha mostrato entusiasmo e concentrazione. Dopo aver affrontato un periodo senza competizioni, Russell si prepara a tornare in pista, ritenendo che la squadra possa essere competitiva a Montreal. La ripresa delle attività è stata accompagnata da un atteggiamento deciso, con l’obiettivo di ottenere un buon risultato in un appuntamento importante del calendario.

George Russell è apparso determinato e concentrato in vista della ripartenza. Il pilota inglese, infatti, sa che si giocherà moltissimo in occasione del weekend del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Montreal (Quebec) intitolato al leggendario Gilles Villeneuve, infatti, il portacolori del team Mercedes dovrà assolutamente dare una risposta e mandare un messaggio ad Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento bolognese, infatti, ha vinto le tre ultime gare e ha portato a 20 i punti di vantaggio sul classe 1998. Una situazione che nessuno si sarebbe potuto immaginare ad inizio stagione e che George Russell dovrà assolutamente fermare per non lasciare scappare l’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, George Russell: “Finalmente si torna in pista! Saremo competitivi anche a Montreal”

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