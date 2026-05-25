Geopolitica a portata di mano giovedì 28 maggio presentazione del libro di Alessandro Beloli al Vespucci-Colombo

Giovedì 28 maggio, alle 18 nell'Aula Magna dell'Istituto "Vespucci-Colombo", Alessandro Beloli presenta il suo libro "Geopolitica a portata di mano - Capire il mondo in un'epoca davvero complica" (CairoLibri).?L'incontro, presentato da Marianna Daniele, docente di Geografia dell'Istituto Vespucci. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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