Non ancora 101 giovedì 12 marzo presentazione del libro di Irene Salvatori al Vespucci-Colombo

Giovedì 12 marzo alle 21 si terrà la presentazione del libro “Non ancora 101” di Irene Salvatori nell’aula magna della Biblioteca dell’Istituto Vespucci – Colombo in Piazza Vigo. L’evento è organizzato dall’istituto e rappresenta il nuovo appuntamento degli incontri di approfondimento culturale previsti durante l’anno. La presentazione si svolgerà presso la sede dell’istituto e coinvolgerà i partecipanti interessati all’opera pubblicata a gennaio dall’editore Marcos.

L'incontro rientra tra le iniziative del progetto in collaborazione con il Comune di Livorno "La biblioteca va in città: la lettura approda a te", realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura. Si svolge inoltre con il supporto della Libreria Mondadori ed è coordinato da Sara Fisicaro, critica letteraria e insegnante. Berlino, casa tra laghetti e parchi del sud. Una mamma sola e estrosa si barcamena tra tante lingue, tre figli e sei bracchi ungheresi che tengono banco. E branco.

