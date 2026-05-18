Vespucci-Colombo giovedì 21 maggio nuovo incontro con il gruppo di lettura
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Proseguono gli incontri del Gruppo di Lettura "Milton" della Biblioteca Vespucci – Colombo. Il prossimo appuntamento si svolgerà giovedì 21 maggio, alle 18, nella Biblioteca dell'Istituto di piazza Vigo. Il libro selezionato dai componenti del gruppo coordinato da Francesca Cardì, che s'inserisce. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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