La donazione del polo scolastico alle famiglie bisognose del Mantello
Oltre 1.200 prodotti raccolti presso il polo scolastico superiore di Codigoro sono la testimonianza della solidarietà che le classi quarte hanno voluto esprimere all’associazione di volontariato " Il Mantello " di Pomposa, con i quali aiutare ben 68 famiglie bisognose. Tutto è nato dagli incontri prodromici alla ricerca di nuovi volontari da parte di quelli del Mantello e così dalla generosità degli studenti è nata l’idea che nelle loro intenzioni dovrebbe diventare la prima settimana di maggio quella dedicata alla solidarietà verso chi ha più bisogno. Un’attività che è stata gestita dall’inizio alla fine dai ragazzi di tutti e sette gli indirizzi, quindi sia tecnico che il liceo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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