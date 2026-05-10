Oltre 1.200 prodotti raccolti presso il polo scolastico superiore di Codigoro sono la testimonianza della solidarietà che le classi quarte hanno voluto esprimere all’associazione di volontariato " Il Mantello " di Pomposa, con i quali aiutare ben 68 famiglie bisognose. Tutto è nato dagli incontri prodromici alla ricerca di nuovi volontari da parte di quelli del Mantello e così dalla generosità degli studenti è nata l’idea che nelle loro intenzioni dovrebbe diventare la prima settimana di maggio quella dedicata alla solidarietà verso chi ha più bisogno. Un’attività che è stata gestita dall’inizio alla fine dai ragazzi di tutti e sette gli indirizzi, quindi sia tecnico che il liceo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La donazione del polo scolastico alle famiglie bisognose del Mantello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi in occasione del suo compleanno dona 100 pacchi alimentari a famiglie bisognose