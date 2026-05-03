Incidente stradale a Nocera scontro fra auto | soccorsi sul posto

Un incidente stradale si è verificato all’incrocio tra via Fratelli Fresa e via Atzori, lungo il confine tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno prestato assistenza ai coinvolti. La dinamica dell’incidente e il numero di vetture coinvolte non sono ancora stati resi noti. La polizia sta effettuando i rilievi per chiarire l’accaduto.

Un grave incidente stradale si è verificato all'incrocio tra via Fratelli Fresa e via Atzori, asse viario situato al confine tra i comuni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Secondo le prime ricostruzioni, il violento impatto ha coinvolto due automobili, ma la carambola avrebbe interessato.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente stradale a San Cipriano, scontro fra due auto: 32enne in codice rossoGrave incidente stradale questa notte, poco dopo le due, a San Cipriano Picentino, in via Tora di Pezzano, dove due automobili Fiat si sono scontrate... Incidente stradale sulla Ss18, scontro fra auto e scooter: coppia trasportata in ospedaleUn'autovettura ed uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla Statale 18, nel tratto compreso tra Eboli e Capaccio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nocera Inferiore, grave 17enne di San Severino: mistero sul suo male; Giugliano, scontro tra auto all’alba a Varcaturo: morto un ragazzo di 17 anni; Incidente stradale sulla Ss18, scontro fra auto e scooter: coppia trasportata in ospedale; ERA DI QUALIANO CHRISTIAN, IL RAGAZZO MORTO NELLA NOTTE IN VIA RIPUARIA. Incidente a Varcaturo, Qualiano piange il 17enne ChristianUn tragico incidente si è verificato questa mattina all'incrocio tra via Carrafiello e via Ripuaria a Varcaturo, all’altezza ... internapoli.it Terribile incidente stradale a Melito, 16enne in coma dopo lo schianto con lo scooterMelito prega per Emanuele, il 16enne rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì in via Roma, all’altezza del civico 382, nei ... ilmattino.it MAIORI (SA) – Nella giornata odierna, i Vigili del Fuoco del Distaccamento locale di Maiori sono intervenuti d’urgenza in località Salicerchie, nei pressi della zona nota come "Malfidana", a seguito di un grave incidente stradale che ha visto coinvolto un motoci facebook