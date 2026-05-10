Incidente a Chiaia auto si ribalta in via Crispi | 2 feriti e strada chiusa 118 e vigili sul posto

Un incidente si è verificato in via Crispi, a Chiaia, con un'auto che si è ribaltata. Due persone sono rimaste ferite e sono state assistite dal personale del 118. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre le forze dell'ordine sono intervenute per i rilievi e la gestione della viabilità. Sul posto anche la Polizia Locale.

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