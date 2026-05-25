Genova chiama tecnici | 13 nuovi posti fissi tra laureati e diplomati

Da ameve.eu 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Genova sono stati annunciati 13 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato destinati sia a laureati che a diplomati. Le domande devono essere inviate tramite una procedura digitale, ma non sono stati specificati i dettagli sul funzionamento. Restano da chiarire quali titoli di studio siano richiesti per partecipare alle selezioni.

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? Domande chiave Quali titoli di studio servono per i nuovi posti fissi?. Come funzionerà la procedura per inviare la domanda digitale?. Quali saranno le materie d'esame per i funzionari tecnici?. Quanto guadagneranno gli istruttori e i funzionari assunti?.? In Breve Scadenza per istruttori tecnici l'8 giugno 2026 e per funzionari il 9 giugno 2026.. Retribuzioni per funzionari tra 28.000 e 40.000 euro, per istruttori tra 22.000 e 26.000 euro.. Selezione prevede prova scritta e orale secondo i requisiti del decreto 1652001.. Assunzioni mirano a gestire progetti di rigenerazione urbana e transizione ecologica a Genova..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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