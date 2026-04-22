Terni chiama i nuovi funzionari | partono i bandi per 12 posti fissi

Il Comune di Terni ha aperto i bandi per l’assunzione di 12 funzionari a tempo indeterminato. La procedura riguarda diverse figure professionali e fa parte delle iniziative previste nel Piano 2026-2028, in linea con i dati del rendiconto di gestione del 2025. La selezione è finalizzata a rafforzare il personale comunale e a rispondere alle esigenze emerse nel piano di sviluppo locale.

Il Comune di Terni ha avviato la procedura per l’inserimento di 12 nuovi funzionari a tempo indeterminato, una mossa strategica che scaturisce direttamente dalle necessità emerse con il Piano 2026-2028 e dal rendiconto di gestione relativo al 2025. L’amministrazione ha formalizzato martedì gli atti per l’indizione di due distinti concorsi per titoli ed esami, mirando a colmare lacune strutturali nel personale. La distribuzione delle nuove assunzioni prevede 7 profili destinati all’area amministrativo-contabile e 5 figure tecniche, con una scadenza per la presentazione delle candidature fissata per il 6 maggio. Gestione del personale e impatto sul bilancio comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni chiama i nuovi funzionari: partono i bandi per 12 posti fissi Notizie correlate Isernia: 2 nuovi posti fissi per difendere la biodiversitàL’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha ufficializzato l’apertura di due nuovi percorsi occupazionali a tempo indeterminato destinati al Reparto... Ravenna assume: 4 nuovi posti fissi tra edilizia e sicurezzaIl Comune di Ravenna ha aperto le selezioni per inserire nuove figure professionali stabili all’interno dei propri uffici tecnici, offrendo... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Terni: Qiu inaugura in via del Maglio. Una città che sento mia; Ternana e nuovo Liberati: 45 giorni per risorgere, ecco tutti gli adempimenti per salvare società e Stadium.