Santa Lucia chiama | 59 nuovi posti fissi per sanitari a Roma

L’Istituto Santa Lucia di Roma ha avviato una selezione per 59 nuove assunzioni di personale sanitario a tempo indeterminato. I posti disponibili riguardano figure professionali che opereranno all’interno della struttura, specializzata nel ricovero e nella cura a carattere scientifico. La procedura di selezione è aperta e mira a coprire le posizioni con contratti a tempo pieno.

L’Istituto Santa Lucia per il ricovero e cura a carattere scientifico ha aperto una selezione cruciale per il proprio organico, mettendo sul tavolo 59 nuovi posti di lavoro a tempo pieno e con contratto indeterminato. La ricerca di professionisti sanitari specializzati punta a consolidare le attività della Fondazione Santa Lucia Ircss, centro di eccellenza nel campo della ricerca clinica e della neuroriabilitazione, con una scadenza per la presentazione delle domande fissata tassativamente per le ore 23:59 del 26 aprile 2026. I profili tecnici richiesti per la neuroriabilitazione romana. Il piano di assunzione mira a coprire diverse figure professionali appartenenti alla categoria D, ovvero i collaboratori professionali sanitari, con un marcato sulle discipline che sostengono il recupero funzionale dei pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Lucia chiama: 59 nuovi posti fissi per sanitari a Roma Notizie correlate Terni chiama i nuovi funzionari: partono i bandi per 12 posti fissiIl Comune di Terni ha avviato la procedura per l’inserimento di 12 nuovi funzionari a tempo indeterminato, una mossa strategica che scaturisce... Isernia: 2 nuovi posti fissi per difendere la biodiversitàL’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha ufficializzato l’apertura di due nuovi percorsi occupazionali a tempo indeterminato destinati al Reparto...