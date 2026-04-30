È stato annunciato il lancio del nuovo SUV ibrido plug-in, con un prezzo di partenza di 29.900 euro. Realizzato dalla joint venture tra due aziende del settore automobilistico, il modello B10 REEV punta a entrare nel mercato europeo offrendo un’alternativa a basso costo nel segmento dei veicoli elettrificati. La rete di assistenza in Europa sarà garantita da una capillare rete distributiva, sviluppata in collaborazione tra le società coinvolte.

? Cosa sapere Leapmotor lancia il SUV B10 REEV con prezzo d'ingresso fissato a 29.900 euro.. La joint venture con Stellantis garantisce assistenza capillare tramite la rete distributiva europea.. Partendo dall’Hangar Bicocca di Milano, dove l’arte contemporanea incontra la nuova mobilità, la Leapmotor B10 REEV Hybrid ha tracciato un percorso verso il Lago d’Orta per dimostrare come la tecnologia Range Extender possa abbattere le barriere della guida elettrica senza rinunciare alla libertà del viaggio. Il test, condotto su circa cento chilometri tra la tangenziale milanese, l’autostrada A26 dei Trafori e le strade panoramiche che portano a Pettenasco, ha messo alla prova un SUV compatto che punta a risolvere uno dei dilemmi più sentiti dagli automobilisti: la gestione dell’autonomia nei lunghi spostamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leapmotor B10: il SUV ibrido che sfida l’autonomia a soli 29.900€

Leapmotor B10 REEV: SUV ibrido plug-in a 25.000 euro

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