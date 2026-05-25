Il gruppo cinese Geely, proprietario di Volvo, Polestar, Lotus e Lynk & Co, produce da anni veicoli in Cina che integrano tecnologie e design provenienti da diversi Paesi europei. Uno dei modelli recenti è il SUV ibrido Starray EM-i, che combina caratteristiche di mercato europee con tecnologie di propulsione ibrida. La vettura rappresenta l’impegno del marchio nel segmento dei SUV ibridi, con attenzione alle specifiche tecniche e al design.

Geely non è un nome nuovo per chi segue il mondo dell'auto: il gruppo cinese con sede a Hangzhou è lo stesso che possiede Volvo, Polestar, Lotus e Lynk & Co, e da anni produce in Cina vetture che attingono a piene mani dalle competenze svedesi, britanniche e tedesche di questi marchi. Non è un caso che i centri stile del gruppo siano distribuiti in Europa: Göteborg, Coventry e, di recente, Milano. La Starray EM-i è il secondo modello Geely a sbarcare ufficialmente in Italia, dopo l'elettrica EX5, ed è quella che punta dritta al cuore del mercato: un SUV ibrido plug-in da quasi cinque metri, con una dotazione di serie ricca e un prezzo che difficilmente si trova su prodotti europei comparabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Geely Starray EM-i: il SUV ibrido cinese che parla europeo

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Geely Starray EM-i: el SUV familiar chino que llega para hacer daño

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Più di 800 km su una Geely Starray EM-i, e sì, mi è piaciuta. reddit

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