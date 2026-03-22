Byd Atto 2 DM-i | il Suv ibrido che cambia le regole

La nuova BYD ATTO 2 DM-i segna un passaggio strategico per il costruttore cinese, che rafforza la propria presenza nel mercato europeo con un SUV compatto progettato per rispondere alle esigenze del pubblico italiano. Non si tratta di un prodotto economico, ma di una proposta chiaramente orientata alla competitività, costruita su una solida esperienza industriale maturata in decenni di sviluppo tecnologico. I numeri confermano questa direzione: la crescita della notorietà del brand è costante e lo colloca ormai stabilmente tra i marchi più riconosciuti a livello globale. In Italia, l’espansione è stata particolarmente rapida, sostenuta da una strategia precisa che non si limita al prodotto ma coinvolge anche i servizi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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