Gb l’ex principe Andrea indagato per presunto comportamento inappropriato al Royal Ascot

Notizia in breve

La polizia della Thames Valley sta indagando su un uomo accusato di aver avuto un comportamento inappropriato nei confronti di una donna al Royal Ascot. L'indagine riguarda un episodio avvenuto durante l'evento, uno dei più importanti del calendario estivo reale. L'uomo coinvolto è stato chiamato a rispondere delle accuse, che sono ancora in fase di verifica. La vicenda è al centro di attenzione pubblica, mentre le autorità continuano le indagini.