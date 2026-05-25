Gb l’ex principe Andrea indagato per presunto comportamento inappropriato al Royal Ascot
La polizia della Thames Valley sta indagando su un uomo accusato di aver avuto un comportamento inappropriato nei confronti di una donna al Royal Ascot. L'indagine riguarda un episodio avvenuto durante l'evento, uno dei più importanti del calendario estivo reale. L'uomo coinvolto è stato chiamato a rispondere delle accuse, che sono ancora in fase di verifica. La vicenda è al centro di attenzione pubblica, mentre le autorità continuano le indagini.
(Adnkronos) – La polizia della Thames Valley, che indaga su Andrew Mountbatten-Windsor, sta esaminando un'accusa di comportamento inappropriato nei confronti di una donna al Royal Ascot, appuntamento di primo piano del calendario estivo della famiglia reale. Anche la regina Elisabetta II era presente all'evento nel 2002, anno del suo Giubileo d'oro, anno a cui, secondo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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