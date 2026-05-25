Andrew Mountbatten-Windsor è sempre più nei guai | la polizia indaga su un comportamento inappropriato al Royal Ascot

Notizia in breve

La polizia sta indagando su Andrew Mountbatten-Windsor per un presunto comportamento inappropriato nei confronti di una donna durante il Royal Ascot. Le autorità britanniche stanno raccogliendo informazioni e valutando eventuali prove riguardo all’incidente. Finora, nessuna accusa formale è stata presentata e l’indagine è in corso. La notizia è stata riportata dai media locali senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’episodio.