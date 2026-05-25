Andrew Mountbatten-Windsor è sempre più nei guai | la polizia indaga su un comportamento inappropriato al Royal Ascot
La polizia sta indagando su Andrew Mountbatten-Windsor per un presunto comportamento inappropriato nei confronti di una donna durante il Royal Ascot. Le autorità britanniche stanno raccogliendo informazioni e valutando eventuali prove riguardo all’incidente. Finora, nessuna accusa formale è stata presentata e l’indagine è in corso. La notizia è stata riportata dai media locali senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’episodio.
Secondo quanto riportato dai media britannici, la polizia starebbe indagando su Andrew Mountbatten-Windsor in merito all’accusa di comportamento inappropriato nei confronti di una donna al Royal Ascot. Come riferisce il Sunday Times, l’episodio sarebbe avvenuto durante l’annuale evento ippico di cinque giorni nel Berkshire nel 2002. Il rapporto delle forze dell’ordine non chiarisce se la denuncia relativa al presunto reato sia stata presentata alle autorità all’epoca dei fatti o più recentemente. Il Royal Ascot è un appuntamento fondamentale del calendario estivo della famiglia reale, molto amato anche dalla regina Elisabetta II, madre di Andrea. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Prince Andrew Wont Face Police Investigation | Full Story Explained..
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