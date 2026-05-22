Gb ex principe Andrea indagato per presunti reati sessuali

La polizia britannica sta conducendo un'indagine sull'ex principe Andrea, coinvolto in presunti reati sessuali. Secondo fonti estere, gli investigatori vogliono ascoltare una donna che afferma di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per motivi sessuali. I dettagli delle accuse e le modalità dell'indagine non sono stati ancora resi pubblici. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media nazionali e internazionali, ma non sono state fornite ulteriori informazioni ufficiali.

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