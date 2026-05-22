Gb ex principe Andrea indagato per presunti reati sessuali

Da webmagazine24.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia britannica sta conducendo un'indagine sull'ex principe Andrea, coinvolto in presunti reati sessuali. Secondo fonti estere, gli investigatori vogliono ascoltare una donna che afferma di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per motivi sessuali. I dettagli delle accuse e le modalità dell'indagine non sono stati ancora resi pubblici. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media nazionali e internazionali, ma non sono state fornite ulteriori informazioni ufficiali.

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(Adnkronos) – La polizia sta indagando sull'ex principe Andrew per presunti reati sessuali. Secondo quanto si legge su diversi media stranieri gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor “per scopi sessuali”. Tre mesi dopo l'arresto dell'ex duca di York, accusato di aver divulgato informazioni riservate. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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