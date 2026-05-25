Gaza 2.900 bambini dispersi tra le macerie | il dramma dei minori
Il Centro Palestinese per i scomparsi e le vittime di sparizione forzata segnala che a Gaza circa 2.900 bambini risultano dispersi tra le macerie. La Giornata internazionale dei minori scomparsi, il 25 maggio, evidenzia questa emergenza. I dati si riferiscono ai minori che non sono stati ancora ritrovati dopo i recenti attacchi e crolli. La situazione riguarda anche molti altri bambini che risultano ancora irrintracciabili.
In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi questo 25 maggio, il Centro Palestinese per gli scomparsi e le vittime di sparizione forzata segnala che a Gaza circa 2.900 bambini si trovano dispersi tra i resti delle abitazioni distrutte. La tragedia colpisce duramente la popolazione civile nella Striscia, dove le macerie nascondono i corpi di migliaia di piccoli. Secondo le stime fornite da Nada Nabil, direttrice del PCMFD, la cifra totale delle persone di cui si è persa traccia oscilla tra le sette e le ottomila unità. Di questo tragico bilancio, quasi 2.700 sono minori attualmente intrappolati sotto i detriti dei bombardamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
La Giornata internazionale dei minori scomparsi: a Gaza 2.900 bambini persi tra le macerieIl 25 maggio si celebra la Giornata internazionale dei minori scomparsi, ma a Gaza, sotto le macerie, si contano circa 2.
Gaza, giovani sviluppatori inventano app spostarsi tra le macerie, recuperare gli oggetti nelle case abbandonate e ritrovare i bambini dispersiA Gaza, da oltre 30 mesi la regione vive sotto attacco, con l’esercito israeliano che porta avanti operazioni militari nella zona.
Argomenti più discussi: La Giornata internazionale dei minori scomparsi: a Gaza 2.900 bambini persi tra le macerie; La Giornata internazionale dei minori scomparsi | a Gaza 2.900 bambini persi tra le macerie.
Eliana Riva, L’Autorità palestinese si candida all’Onu, Trump la minaccia, Il Manifesto, 22 maggio 2026 PALESTINA Per gli Stati uniti, l’Autorità nazionale palestinese deve rinunciare alla vicepresidenza dell'Assemblea. Intanto a Gaza si contano i morti ma al facebook
La giornata internazionale dei minori scomparsi: a Gaza 2.900 bambini persi tra le macerieNella Giornata internazionale dei bambini scomparsi, sono quasi 3000 quelli dispersi a Gaza. L’intervista a Nada Nabil, direttrice del PCMFD. L'articolo La Giornata internazionale dei minori scomparsi ... msn.com
Unicef, in 2 anni 64mila bambini uccisi o mutilati a GazaDa oltre 700 giorni, i bambini di Gaza vengono uccisi, mutilati e sfollati in una guerra devastante che è un affronto alla nostra comune umanità. Gli attacchi israeliani su Gaza City e su altre parti ... ansa.it