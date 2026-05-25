Il Centro Palestinese per i scomparsi e le vittime di sparizione forzata segnala che a Gaza circa 2.900 bambini risultano dispersi tra le macerie. La Giornata internazionale dei minori scomparsi, il 25 maggio, evidenzia questa emergenza. I dati si riferiscono ai minori che non sono stati ancora ritrovati dopo i recenti attacchi e crolli. La situazione riguarda anche molti altri bambini che risultano ancora irrintracciabili.

In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi questo 25 maggio, il Centro Palestinese per gli scomparsi e le vittime di sparizione forzata segnala che a Gaza circa 2.900 bambini si trovano dispersi tra i resti delle abitazioni distrutte. La tragedia colpisce duramente la popolazione civile nella Striscia, dove le macerie nascondono i corpi di migliaia di piccoli. Secondo le stime fornite da Nada Nabil, direttrice del PCMFD, la cifra totale delle persone di cui si è persa traccia oscilla tra le sette e le ottomila unità. Di questo tragico bilancio, quasi 2.700 sono minori attualmente intrappolati sotto i detriti dei bombardamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaza, 2.900 bambini dispersi tra le macerie: il dramma dei minori

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