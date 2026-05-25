Gasperini-Fabregas siparietto da Champions in tv | Sono contento per il Como a parte quando si buttano

Gasperini e Fabregas si sono scambiati battute in diretta televisiva, mentre festeggiavano la qualificazione in Champions League. Il tecnico della squadra lombarda ha commentato con entusiasmo, anche se ha aggiunto un commento critico sul modo in cui si buttano alcune occasioni. Fabregas, invece, ha rivelato il segreto della sua squadra giovane, senza entrare in dettagli specifici. La scena si è svolta durante un collegamento televisivo dedicato alla competizione europea.

Gasperini e Fabregas festeggiano in diretta la qualificazione in Champions League. Il tecnico della Roma elogia i lombardi, lo spagnolo svela il segreto della sua giovane squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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COMO IN CHAMPIONS FABREGAS: RIMANGO IN ITALIA

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