Toni in rosso come il Bayern siparietto in tv con Kane in semifinale di Champions | Luca continua pure

Durante la trasmissione televisiva, dopo la vittoria e la qualificazione in semifinale di Champions, si è verificato uno scambio di battute tra un ex calciatore e un attuale attaccante. Quando l’ex Azzurro ha chiesto all’attuale giocatore se preferisse essere più da 10 o da 9, quest’ultimo ha risposto con una spiegazione che sembrava più tattica che personale. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori.

Lo scambio di battute dopo la vittoria e la qualificazione in semifinale. Alla domanda ironica dell'ex Azzurro sulla posizione più da 10 che da 9 l'ex Tottenham dà una risposta "tattica" e molto saggia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Kane e Diaz mandano il Bayern in semifinale di DFB-Pokal Il Bayern Monaco perde l’imbattibilità, l’Augsburg sfotte Harry Kane: “A che ora vieni?”L'attaccante inglese è stato preso di mira sui profilo social dell'Augsburg, club che ha clamorosamente vinto per 2-1 sul Bayern Monaco. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Toni in rosso come il Bayern, siparietto in tv con Kane in semifinale di Champions: Luca, continua pure; Tsarouchis, se il poliziotto arresta Eros…; A Milano, questo appartamento ci insegna come arricchire le stanze con pochi, ma efficaci, tocchi colore; Un guardaroba day-to-night. Toni in rosso come il Bayern, siparietto in tv con Kane in semifinale di Champions: Luca, continua pureLo scambio di battute dopo la vittoria e la qualificazione in semifinale. Alla domanda ironica dell’ex Azzurro sulla posizione più da 10 che da 9 l’ex Tottenham dà una risposta tattica e molto saggi ... fanpage.it Luca toni non dimentica il passatto al Bayern Lo scambio di battute dopo la vittoria e la qualificazione in semifinale. Alla domanda ironica dell’ex Azzurro sulla posizione più da 10 che da 9 l’ex Tottenham dà una risposta “tattica” e molto saggia: https://fanpa.ge facebook 3/3 "Di fronte ai toni gridati, alle strumentalizzazioni perfino del nome di Dio, Papa Leone - anche in Africa - ci sta mostrando la forza e la ragionevolezza di una testimonianza che ha nel Vangelo la sua radice e la sua missione". @AGisotti #Papainafrica #Afric x.com