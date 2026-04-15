Toni in rosso come il Bayern siparietto in tv con Kane in semifinale di Champions | Luca continua pure

Da fanpage.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione televisiva, dopo la vittoria e la qualificazione in semifinale di Champions, si è verificato uno scambio di battute tra un ex calciatore e un attuale attaccante. Quando l’ex Azzurro ha chiesto all’attuale giocatore se preferisse essere più da 10 o da 9, quest’ultimo ha risposto con una spiegazione che sembrava più tattica che personale. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori.

Lo scambio di battute dopo la vittoria e la qualificazione in semifinale. Alla domanda ironica dell'ex Azzurro sulla posizione più da 10 che da 9 l'ex Tottenham dà una risposta "tattica" e molto saggia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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