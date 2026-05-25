Gasmi e Bernini trionfano nel centro storico
Oltre 220 atleti hanno partecipato alla quinta edizione del Memorial Paolo Occhiolini-Jacopo Tognalini, organizzato dalla Filirun Team nel centro storico. Tra i vincitori, Gasmi e Bernini si sono aggiudicati le prime posizioni. La competizione si è svolta lungo un percorso nel cuore della città, coinvolgendo numerosi partecipanti provenienti da varie zone. La manifestazione ha riscosso un'ampia partecipazione di pubblico e atleti.
di Matteo Marzotti Erano oltre 220 gli atleti presenti ai nastri di partenza della quinta edizione del Memorial Paolo Occhiolini-Jacopo Tognalini, organizzato dalla Filirun Team nel cuore del centro storico. Una gara dove a farla da padrona è stata la velocità visto che si correva sulla distanza dei 5.000 metri. Partenza in due batterie, alle 9.30 per atleti con accrediti superiori a venti minuti, e alle 10.10 la partenza degli atleti con accrediti inferiori ai 20’. Non sono state tradite le aspettative della vigilia visto che Filippo Occhiolini, organizzatore dell’evento con la Filirun, aveva lasciato intendere che c’era la possibilità concreta di veder abbattere il record registrato nella precedente edizione sia in campo maschile che femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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