gasmi e bernini trionfano nel centro storico

Notizia in breve

Oltre 220 atleti hanno partecipato alla quinta edizione del Memorial Paolo Occhiolini-Jacopo Tognalini, organizzato dalla Filirun Team nel centro storico. Tra i vincitori, Gasmi e Bernini si sono aggiudicati le prime posizioni. La competizione si è svolta lungo un percorso nel cuore della città, coinvolgendo numerosi partecipanti provenienti da varie zone. La manifestazione ha riscosso un'ampia partecipazione di pubblico e atleti.