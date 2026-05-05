Raggisolaris Academy | l’Under 15 vola alle finali nazionali

L’Under 15 della Raggisolaris Academy ha raggiunto le finali nazionali, dopo aver superato le fasi preliminari. I giovani atleti sono riusciti a recuperare da una sconfitta iniziale e a proseguire il cammino con determinazione. Nel corso del torneo, sono emersi alcuni giocatori come punti di riferimento per la squadra, contribuendo alla qualificazione finale. La squadra ha dimostrato compattezza e impegno nel percorso verso questa importante tappa.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ragazzi a rimontare dopo la sconfitta iniziale?. Chi sono i pilastri che hanno sostenuto questo percorso sportivo?. Quali squadre ostacoleranno la strada verso lo scudetto a Udine?. Perché il tecnico vuole esporre la foto del gruppo al Campus?.? In Breve Vittorie su New Basket Brindisi per 103-75 e Stamura Ancona per 75-68 a Ravenna.. Finali nazionali a Udine dal 10 al 16 maggio nel competitivo girone C.. Borelli cita Achille, Tommaso e Cristian come pilastri del progetto sportivo.. Sfide decisive contro Orange Basket Bassano, SMG Latina e Robur et Fides Varese.. La Raggisolaris Academy ha conquistato l’accesso alle finali nazionali Under 15 Eccellenza dopo un fine settimana decisivo disputato al PalaCosta di Ravenna, assicurandosi un posto tra le migliori sedici squadre d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Raggisolaris Academy: l’Under 15 vola alle finali nazionali Notizie correlate Vis 2008: doppietta storica, l’Under 17 vola alle finali nazionali? Cosa sapere L'Under 17 Bondi Vis 2008 vince contro Pordenone e Bergamo con due giornate di anticipo. NeXst Srl vola alle finali nazionali del “Premio Cambiamenti Cna”Arezzo, 31 marzo 2026 – Dalle qualificazioni provinciali di Arezzo fino alla finale regionale di Firenze. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Basket, l’Under 15 Eccellenza dei Raggisolaris si qualifica alla fase Interzona; Lusa Basket Massa - Raggisolaris Academy Faenza 99-105 d1ts (31-15; 57-42; 70-60; 89-89; 99-105); Raggisolaris Academy nella storia: Under 15 Eccellenza qualificata alle finali nazionali di Udine; DR1 Emilia Romagna: L'Academy Raggisolaris vince il derby con Massa Lombarda al supplementare. Basket giovanile Storico risultato per la Raggisolaris. L’Academy under 15 gioca per lo scudettoLa Raggisolaris Academy ottiene un altro risultato storico per la pallacanestro maschile faentina e provinciale. Nel week end ha ... ilrestodelcarlino.it Raggisolaris Youth Basketball: Historic result for the Raggisolaris youth team. The Under-15 Academy team is playing for the championship.Raggisolaris Academy achieved another historic result for Faenza and provincial men's basketball. Over the weekend, it ... sport.quotidiano.net ì ! Forlì e Faenza, la festa raddoppia. E che festa in questa domenica speciale nella quale le squadre Under 15 Eccellenza di Pallacanestro 2.015 e Academy Raggisolaris conquistano entra - facebook.com facebook