Il Novelli-Natalucci sbanca al Trofeo scacchi scuola 2026 regionale e accede alle finali nazionali di Montesilvano

ANCONA – Nuovo prestigioso traguardo per l’Istituto comprensivo Novelli-Natalucci che continua a distinguersi nel panorama del “Trofeo Scacchi Scuola 2026”.Dopo gli ottimi risultati ottenuti nella fase provinciale, arriva ora una conferma di assoluto rilievo: le squadre maschile e femminile della.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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