Gas naturale in netto ribasso ad Amsterdam | pesano le ipotesi di tregua tra Iran e Usa
Il prezzo del gas naturale a Amsterdam ha registrato un calo significativo, con il mercato Ttf in forte ribasso. La flessione è attribuita alle voci di una possibile tregua tra Iran e Stati Uniti. La sessione di negoziazione ha aperto con prezzi in discesa, segnando un forte ribasso rispetto alle quotazioni precedenti. La situazione geopolitica sembra aver inciso sul mercato energetico europeo, influenzando le aspettative degli operatori.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Avvio negativo per il mercato del gas europeo. Partenza in forte calo per il gas naturale sul mercato Ttf di Amsterdam, principale riferimento europeo per gli scambi energetici. A influenzare l’andamento delle quotazioni sono soprattutto le prospettive di un possibile accordo per il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. Le tensioni geopolitiche incidono sui prezzi. Gli operatori guardano con attenzione agli sviluppi diplomatici in Medio Oriente. L’eventuale intesa tra le parti potrebbe infatti portare alla riapertura dello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il trasporto globale di petrolio e gas. La prospettiva di una situazione più stabile sui mercati energetici ha immediatamente spinto le quotazioni verso il basso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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