Gas naturale in netto ribasso ad Amsterdam | pesano le ipotesi di tregua tra Iran e Usa

Notizia in breve

Il prezzo del gas naturale a Amsterdam ha registrato un calo significativo, con il mercato Ttf in forte ribasso. La flessione è attribuita alle voci di una possibile tregua tra Iran e Stati Uniti. La sessione di negoziazione ha aperto con prezzi in discesa, segnando un forte ribasso rispetto alle quotazioni precedenti. La situazione geopolitica sembra aver inciso sul mercato energetico europeo, influenzando le aspettative degli operatori.