Il gas chiude in forte ribasso sotto i 43 euro al Ttf di Amsterdam

Il prezzo del gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam ha registrato una diminuzione significativa, chiudendo sotto i 43 euro al megawattora. I contratti future per il mese di maggio sono calati dell’8,11%, attestandosi a 42,65 euro, livello che non si vedeva dal 2 marzo scorso. La flessione è stata attribuita a un clima di ottimismo riguardo a possibili riprese nei negoziati tra Stati Uniti e Iran.

Ha chiuso in forte ribasso sotto i 43 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. Con l'ottimismo su una ripresa dei negoziati tra Usa e Iran, i contratti future sul mese di maggio hanno ceduto l'8,11% a 42,65 euro al MWh, riportandosi sotto ai livelli dello scorso 2 marzo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il gas chiude in forte ribasso sotto i 43 euro al Ttf di Amsterdam Il gas scende sotto i 44,5 euro sulla piazza Ttf di AmsterdamScende sotto quota 44,5 euro il gas naturale sulla piazza di Amsterdam a metà seduta. Temi più discussi: Crollo del prezzo gas: il TTF di Amsterdam scende del 19%; Il gas apre in rialzo sopra i 50 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam; Il gas chiude in forte ribasso sotto i 43 euro al Ttf di Amsterdam; TTF gas: andamento prezzo gas Amsterdam a aprile 2026. Il gas scende sotto i 44,5 euro sulla piazza Ttf di AmsterdamAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e t ... tuttosport.com Il gas decolla ad Amsterdam, +10,45% in avvio di seduta(ANSA) - MILANO, 13 APR - Vero e proprio decollo in avvio di seduta per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. Dopo il fallimento ... notizie.tiscali.it ++ #Gas, balzo del prezzo al TTF di Amsterdam a 47€/MWh (+8,6%), dopo il fallimento dei colloqui Usa-Iran e l'annuncio del blocco navale di Hormuz da parte di #Trump++ x.com Dopo l'annuncio del cessate il fuoco in #Iran, il prezzo del #gas all'apertura del mercato di riferimento TTF di Amsterdam è decisamente diminuito: -19%, pari a 43 euro al megawattora (pur rimanendo più caro del 31% rispetto ad 1 anno fa). - facebook.com facebook