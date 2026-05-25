Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni Smc (Standard metro cubo) di metano permette di stimare con precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Oggi, il prezzo della materia prima gas è in calo sia sul mercato tutelato che su quello all’ingrosso, con effetti positivi attesi sulle bollette delle famiglie. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 25 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492325 €Smc (dato riferito ad aprile 2026). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in calo: prezzo tutelato scende a 0,49 €/Smc ad aprile 2026, PSV in discesa

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