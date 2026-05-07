Gas in calo | prezzo tutelato scende a 0,492 € Smc ad aprile 2026 PSV in forte discesa

Il prezzo del gas naturale ha registrato una diminuzione, con il costo tutelato che scende a 0,492 euro per metro cubo (Smc) per aprile 2026. Contestualmente, il PSV ha subito una forte discesa, indicando un calo complessivo dei prezzi di mercato. Attualmente, il costo di un metro cubo di gas continua a influenzare le tariffe di famiglie e imprese, con variazioni che si riflettono sulle bollette.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale continua a essere un tema centrale per famiglie e imprese, con oscillazioni che si riflettono direttamente sulle bollette domestiche. Oggi, 07 Maggio 2026, il prezzo aggiornato della materia prima gas mostra segnali di calo sia nel mercato tutelato che all’ingrosso, con possibili risparmi per i consumatori nelle prossime fatturazioni. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 07 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (aprile 2026). A questo valore vanno aggiunti i costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Gas in calo: prezzo tutelato scende a 0,492 €/Smc ad aprile 2026, PSV in forte discesa Notizie correlate Gas in rialzo: PSV +4,2% rispetto a ieri, prezzo tutelato in calo a 0,492 €/Smc ad aprile 2026Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per capire quanto peserà la prossima... Gas in calo: prezzo tutelato a 0,56 €/Smc a marzo 2026, PSV scende del 2,1% rispetto a ieriQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il prezzo del gas chiude in calo a 47 euro; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, mercoledì 29 aprile: energia e gas in calo; Il prezzo del gas apre in calo a 44,92 euro al megawattora; Il prezzo del gas apre in calo a 45,88 euro. Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per capire quanto peserà la prossima bolletta sulle famiglie italiane. Oggi, il prezzo ... quifinanza.it Gas per utenti vulnerabili, bollette in calo del 7,6% ad aprileArera comunica una riduzione delle quotazioni all’ingrosso dopo i rialzi di marzo. La componente materia prima scende dell’11,7% e il prezzo di riferimento ... repubblica.it Dal Patto di Stabilità al gas caro: Marco Travaglio accusa Meloni di aver svenduto l’Italia per durare in santa pace - Guarda il video - facebook.com facebook Da Ravenna alla Libia parte il maxi modulo di Eni: meno sprechi, più gas e un asse Italia-Libia sempre più strategico nel Mediterraneo #EuropeNews x.com