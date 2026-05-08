Gas in calo | prezzo tutelato scende a 0,492 € Smc ad aprile 2026 PSV in discesa

Il prezzo del gas naturale continua a diminuire, con il prezzo tutelato per aprile 2026 che si attesta a 0,492 euro per metro cubo. Anche il PSV, il prezzo di riferimento sul mercato all’ingrosso, registra una tendenza al ribasso. Il costo aggiornato quotidianamente di un metro cubo di gas rappresenta un dato importante per chi monitora le proprie spese energetiche.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di metano permette di stimare in anticipo la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Oggi, con il calo dei prezzi sia sul mercato tutelato che all’ingrosso, la bolletta potrebbe risultare più leggera per molte famiglie. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 8 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (aprile 2026). A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente e area geografica.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Non ho la presunzione di comprare il gas solo dalle democrazie. Vorrei evitare di comprarlo dalle autocrazie che vogliono distruggere l’UE. Ma capisco che è un ragionamento complesso. Troppo complesso per un analfabeta funzionale x.com