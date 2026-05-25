Gas esilarante contro la paura del dentista sedazione cosciente per riavvicinare gli italiani alle cure

È stato somministrato un gas esilarante durante procedure odontoiatriche per ridurre la paura del dentista. La sedazione cosciente mira a facilitare le cure dentistiche e a incoraggiare più persone a rivolgersi ai professionisti senza timore. La misura viene adottata per aiutare chi evita le visite per motivi di ansia o disagio, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure odontoiatriche. La notizia riguarda un intervento sanitario volto a superare le barriere psicologiche legate alla paura del dentista.

(Adnkronos) – Vincere la paura del dentista per restituire il diritto alla salute a milioni di cittadini. L'odontofobia rappresenta oggi una delle principali barriere all'accesso alle cure dentali in Italia: oltre il 70% della popolazione dichiara di provare ansia o timore prima di una visita, e quasi 13 milioni di italiani rinunciano o rimandano trattamenti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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La sedazione cosciente ha aiutato Camilla a superare la paura del dentista

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