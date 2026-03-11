sondaggi politici la guerra in iran fa paura ma gli italiani temono soprattutto i rincari su benzina e gas

Gli italiani sono preoccupati per la guerra in Iran, ma la principale paura riguarda l’aumento dei costi di benzina e gas. I sondaggi politici mostrano che il timore di un peggioramento della crisi energetica prevale sulle altre preoccupazioni, mentre l’attenzione si concentra sulle conseguenze economiche di un eventuale aggravarsi del conflitto. La questione energetica resta al centro dell’attenzione pubblica.

La guerra in Iran fa paura agli italiani, che temono soprattutto l’impatto economico della crisi energetica derivante dal conflitto. I sondaggi testimoniano le preoccupazioni dei cittadini per il conflitto innescato dai bombardamenti voluti da Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Per la rilevazione di Swg, gli italiani sono critici nei confronti dell’ attacco di Usa e Israele, che viene infatti condannato dal 59% degli intervistati (il 31% degli elettori di maggioranza e il 76% di quelli di opposizione). Solo per il 24% hanno fatto bene Trump e Netanyahu, una percentuale più alta tra gli elettori della maggioranza (50%) e molto più bassa tra quelli di opposizione (14%). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

