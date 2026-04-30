Delitto di Garlasco la svolta della procura | Ecco perché Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi

La procura ha comunicato una nuova ricostruzione dei fatti riguardanti il delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007. Secondo le indagini, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo che lei aveva rifiutato un suo tentativo di approccio sessuale. La ricostruzione si basa su elementi emersi nelle indagini più recenti, che hanno portato alla decisione di attribuire a Sempio la responsabilità dell’omicidio.

Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi, il 13 agosto 2007 a Garlasco, dopo che lei aveva respinto un approccio sessuale. È l'ipotesi del movente del delitto secondo l'invito a comparire che la procura ha inviato a Sempio, convocandolo il 6 maggio per un nuovo interrogatorio e indicandolo come.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Delitto di Garlasco, foto di Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi: indagano i carabinieri

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