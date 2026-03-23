I tempi della morte di Chiara Poggi, la dinamica del delitto di Garlasco, l’arma utilizzata e mai ritrovata. Sono questi i tre punti chiave su cui si concentra l’anatomopatologa Cristina Cattaneo, alla quale la Procura della Repubblica di Pavia ha affidato una consulenza nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Le pagine firmate da Cattaneo sono state depositate lo scorso febbraio ma solo in queste ore il contenuto sta cominciando a circolare. Sono diversi i punti toccati dall’esperta che potrebbero riscrivere la storia del delitto che sta tenendo col fiato sospeso un Paese intero. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Garlasco, come l’anatomopatologa sta riscrivendo la storia del delitto: “Ecco cosa ha fatto Chiara Poggi all’assassino”

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Garlasco, svolta nell’inchiesta: segni di colluttazione sul corpo di Chiara Poggi Link nei commenti facebook

Il caso #Garlasco. Nuove rivelazioni dalla perizia medico legale depositata in Procura. Si sposta più avanti l’ora della morte di Chiara Poggi: sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo la colazione. #Tg1 Roberta Ferrari x.com