Garlasco secondo Linarello il telefono insanguinato di casa Poggi è stato maltrattato | il motivo

Notizia in breve

Il telefono insanguinato trovato a casa Poggi è stato sottoposto a esami tecnici, secondo quanto riferito da un investigatore. Linarello ha dichiarato che l’apparecchio è stato maneggiato con violenza, danneggiato e sottoposto a maltrattamenti. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di manipolazione o sul motivo di tali azioni. Il dispositivo potrebbe contenere elementi chiave per il caso in corso.