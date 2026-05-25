Garlasco secondo Linarello il telefono insanguinato di casa Poggi è stato maltrattato | il motivo
Il telefono insanguinato trovato a casa Poggi è stato sottoposto a esami tecnici, secondo quanto riferito da un investigatore. Linarello ha dichiarato che l’apparecchio è stato maneggiato con violenza, danneggiato e sottoposto a maltrattamenti. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di manipolazione o sul motivo di tali azioni. Il dispositivo potrebbe contenere elementi chiave per il caso in corso.
Secondo il genetista forense Pasquale Linarello, consulente della difesa di Alberto Stasi, uno dei punti chiave del delitto di Garlasco si collocherebbe nel telefono insanguinato presente in casa Poggi dopo l’omicidio della povera Chiara. Questo reperto è stato conservato in un involucro di cellophane che potrebbe aver compromesso il mantenimento delle tracce ematiche che, in contatto con la plastica, rischiano di svanire. Il telefono insanguinato di casa Poggi "è stato maltrattato" Perché il telefono è così importante per le indagini Le domande senza risposta sul delitto di Garlasco Il telefono insanguinato di casa Poggi “è stato... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Garlasco, il genetista Linarello: Sotto le unghie di Chiara Poggi cera il DNA di Sempio o ...
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Ma quindi secondo il generalissimo, tutti (Linarello,Ricci, Previderè, Loewer, la Albani ecc...) hanno torto, solo lui ha ragione.Parliamo sempre della tuttologa, ma pure lui non scherza. Dio mio che disagio #Garlasco #Storieitaliane x.com
MattinaRai1. . Il delitto di Garlasco: è scontro tra le consulenze. A #StorieItaliane il confronto tra l’Avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio e il genetista Pasquale Linarello, consulente di Alberto Stasi. facebook
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