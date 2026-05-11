Garlasco il telefono di Andrea Sempio avrebbe agganciato la cella vicino a casa Poggi il giorno dell' omicidio

Nella mattinata dell'omicidio di Garlasco, il telefono di Andrea Sempio si sarebbe collegato a una cella situata vicino a via Poggi, dove si trovava la casa Poggi. Questa informazione è stata confermata dalle analisi delle celle telefoniche relative a quel giorno. Gli esperti hanno verificato i dati di connessione durante le indagini. Il collegamento si sarebbe verificato proprio nella mattina in cui è avvenuto il delitto.

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Alle 9:58 del 13 agosto 2007 Andrea Sempio aveva effettuato una telefonata all’utenza del suo amico Mattia Capra. In quel momento il suo telefonino aveva agganciato la cella del settore 2 di Santa Lucia, quella che interessava la zona centrale di Garlasco e in particolare via Pascoli, un’area diversa da quella dell’abitazione dell’indagato. Lo ha comunicato a Mattino Cinque l’inviato Emanuele Canta. La cella agganciata dal telefono di Andrea Sempio Lunedì 11 maggio l’inviato da Garlasco, Emanuele Canta, ha riferito allo studio di Mattino Cinque che la mattina del 13 agosto 2007 Andrea Sempio, alle 9:58, telefonò al suo amico Mattia Capra. La chiamata durò un secondo.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, il telefono di Andrea Sempio avrebbe agganciato la cella vicino a casa Poggi il giorno dell'omicidio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi: il video sulla dinamica realizzato con l'AIDomani mercoledì 6 maggio si terrà alla procura di Pavia l’interrogatorio di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. Leggi anche: “Quella str***a mi ha…”. Garlasco, la telefonata di Andrea Sempio a chiara Poggi prima dell’omicidio Argomenti più discussi: Le intercettazioni, la telefonata con Chiara Poggi e la chiavetta Usb: il caso Garlasco dopo l'ultimo interrogatorio ad Andrea Sempio; Caso Garlasco, il giorno dopo. Tutto quello che i pm contestano ad Andrea Sempio; Quarto Grado: Garlasco, il soliloquio di Andrea Sempio sulle tre telefonate a Chiara Poggi Video; Garlasco - Il silenzio strategico di Sempio e le domande in stand by dei pm. #Garlasco, il telefono di Andrea Sempio, il giorno del delitto di Chiara, aggancia una cella con maggior copertura davanti a casa Poggi #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com Garlasco: perché il legale di Marco Poggi non dubita neanche un po' su Andrea Sempio? reddit